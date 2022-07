Mansory faz do Ferrari Monza SP2 um 'roadster' ainda mais delirante

É conhecida a paixão que a Mansory tem quando lhe é colocada nas mãos um Ferrari para transformar quase por completo a estética e a potência originais.

Desta vez, os técnicos foram mais comedidos, muito por causa do novo programa Bespoke que a preparadora germânica está a promover para extensas personalizações de super desportivos de edição limitada.

A "vítma" mais recente é o fantástico Ferrari Monza SP2 e o resultado final é mais do que apetecível para os fãs dos carros da cavallino rampante.

São quatro as áreas de personalização em que se foca a Mansory Bespoke – estética, jantes, desempenho e habitáculo – mas qualquer uma pode ser feita de forma individual ou fazer uma combinação de todas elas.

O roadster em apreço distingue-se de imediato pelo novo spoiler à frente, enquanto a traseira ganhou um novo difusor bem mais impressionante do que o original.

Ambos são trabalhados em fibra de carbono a preto, um "tratamento" que se prolonga nas laterais e em outras partes da carroçaria.

Ao contrário do que é usual, uma faixa preta atravessa o capô de lado a lado em vez de ser pintada a todo o comprimento do super desportivo.

A diferença está mesmo na cor do arco de segurança do condutor que, a pedido do cliente, foi pintado em preto para combinar com o banco e as molduras dos retrovisores laterais no mesmo tom.

A cor Rosso Corsa que pinta a carroçaria também é usada nas margens dos elementos em fibra de carbono para acentuar o tom desportivo de forma mais eficaz.

As novas jantes YT.5 Air em liga ultra-leve são apoiadas por uma suspensão recalibrada, saltando à vista as quatro ponteiras de escape com os rebordos a vermelho.

O V12 de 6.5 litros não foi "mexido" mas, mesmo assim, passou dos 810 cv e 8719 Nm originais para os 840 cv e 740 Nm, graças a uma nova entrada de ar e a um sistema de escape mais aberto.

O valor desta personalização muito especial não foi revelado mas deve ascender a vários milhares de euros, sem esquecer que será necessário o super carro do "doador" para fazer a transformação.

