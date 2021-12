Mais luxo: Bentley Continental GT com visual Blackline da Mulliner

Se o Bentley Continental GT já impressiona pelo luxo e desempenho em estrada, o tratamento dado pela Mulliner reforça ainda mais esses argumentos.

A divisão da insígnia britânica tem uma nova especificação baseada no tratamento Blackline para as variantes coupé e descapotável.

Em alternativa ao cromado brilhante da carroçaria do Gran Turismo da Bentley, a Mulliner propõe uma solução com elementos escurecidos.

Destacam-se a alteração dos elementos exteriores para a cor preta, com excepção do logótipo Winged B.

Os espelhos retrovisores têm acabamento em Preto Beluga brilhante, e as entradas de ar da Mulliner também são escuras e com acabamentos brilhantes.

A grelha do radiador permanece preta, com contornos brilhantes e design 3D, e as grelhas inferiores do pára-choques também têm acabamento no mesmo tom.

As jantes em liga leve, de 22 polegadas, são igualmente em preto, com emblemas auto-nivelantes com um anel cromado.

Num futuro próximo, estarão também disponíveis rodas Mulliner pretas com pockets polidos contrastantes.

O interior mantém-se face à actual edição, permitindo personalizações quase infinitas pela divisão de luxo da Bentley.

O Continental GT Mulliner Blackline da Bentley é proposto com os blocos W12 de 6.0 litros, com 635 cv, e V8 de 4.0 litros, com 550 cv de potência.

