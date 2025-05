Mais de 1.000 cv elétricos para super berlina Mercedes-AMG GT

Está tudo preparado para a apresentação do novíssimo Mercedes-AMG GT em formato berlina de quatro portas mas em modo 100%eléctrico.

A divisão desportiva da insígnia germânica tem já a circular no Instagram fotografias oficiais do protótipo devidamente camuflado numa carroçaria fastback inspirada no Vision AMG Concept.

Confirmam-se as linhas fluidas e os ângulos suaves, com o capô e os pilares do habitáculo muito inclinados para reduzir ao máximo a resistência aerodinâmica em benefício da autonomia.

O tamanho das portas dá uma ideia do visual imponente que exibe atrás, o suficiente para acomodar uma bateria de grande capacidade na nova plataforma modular AMG.EA com arquitectura eléctrica de 800 volts.

À partida, a berlina equipará três propulsores, dois deles montados nas rodas traseiras, uma configuração que permite a distribuição activa de binário na forma dum diferencial controlado por via electrónica.

Espera-se uma potência combinada superior a 1.000 cv, com a aceleração dos zero aos 100 km/hora a poder ficar abaixo dos 2,9 segundos para uma velocidade de ponta de 300 km/hora… ou mais!

Não fica de fora a possibilidade de contar com um modo específico para simular o som dum V8 por dentro e por fora, e dum simulador de caixa automática sequencial como acontece no Hyundai Ioniq 5 N.

À estria em Junho poder-se-á seguir a apresentação oficial ao público no salão automóvel de Munique em Setembro, para depois para a linha de montagem da fábrica alemã de Sindelfingen para ser comercializado em 2026.

