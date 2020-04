Lumma Design deixou o BMW X7 ainda mais agressivo

O BMW X7 está longe de ser o modelo mais agressivo e desportivo da BMW, mas a Lumma Design quer ajudar a mudar isso e propõe várias alterações visuais (exteriores e interiores) que deixam o X7 bastante mais radical.

A preparadora germânica propõe um kit de carroçaria que deixa o X7 50 mm mais largo de cada lado, fruto de cavas das rodas monstruosas e de pára-choques muito mais pronunciados. Destacam-se ainda os dois "spoilers", quer o dianteiro quer o traseiro, que ajuda a prolongar a linha do tejadilho.

Mas a imagem exterior só fica completa com um conjunto de jantes de 23 polegadas montadas em pneus 355 (atrás) e 295 (à frente). Para quem quiser ir mais além é possível instalar um conjunto de jantes ainda maiores, de 24’’.

Quanto ao interior, e apesar do X7 contar com um dos habitáculos mais luxuosos do segmento, a Lumma Design propõe novos acabamentos e materiais, tudo para tornar possível a visão dos seus clientes.

Por esta altura já percebeu que estas modificações não são baratas e não podia estar mais certo. Este kit CLR X7 da Lumma Design arranca nos 16.750 euros e inclui o conjunto de jantes de 23 polegadas, mas não inclui a instalação, a pintura nem o trabalho de personalização do interior.