Lotus Type 132: as primeiras imagens do SUV eléctrico

A Lotus revelou esta terça-feira as primeiras imagens daquele que será o primeiro SUV do construtor britânico. Ainda com o nome de código Type 132, o crossover eléctrico deverá chegar ao mercado no próximo ano.

No vídeo algo difuso, já é possível apreciar-se pormenores da grelha activa, e um pára-choques dianteiro marcadamente agressivo com o divisor em fibra de carbono.

Sem adiantar muitos pormenores, a Lotus destaca que o obturador da grelha activa é uma "solução autêntica de gestão do fluxo de ar" para refrigerar e afinar a aerodinâmica frontal.

Os futuros "eléctricos" da marca, em que se inclui o Type 132, deverão ser equipados com baterias de 92 a 120 kWh e tecnologia de 800 volt para reduzir os tempos de carregamento.

E as acelerações são prometedoras, com algumas das propostas a conseguirem cumprir em menos de três segundos os zero a 100 km/hora.

