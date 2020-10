Agora que a marca do leão está a celebrar 210 anos de vida, eis que a associação L’Aventure Peugeot se lança num novo projecto: o restauro e venda de modelos antigos, sendo muitos deles considerados verdadeiros "clássicos".





L'Aventure Peugeot inicia restauro de "clássicos" com 205 GTI

Um Peugeot 205 GTI pintado de preto, com o motor de 1.9 litros e 130 cv de potência, é a primeira aventura da associação francesa.

Não poderia ser um arranque mais promissor, já que este desportivo marcou os anos 80 de forma indelével e continua a ser um dos modelos mais carismáticos do construtor automóvel francês.

O projecto está ser concretizado nas oficinas do Museu da Aventura, em Sochaux, no leste de França, pelas mãos de mecânicos, técnicos de chapa e pintura, estofadores e montadores credenciados do construtor.

Claro que esta missão só se tornou possível, depois de a L’Aventure Peugeot ter aprovisionado, nos últimos sete anos, milhares de peças de reposição, transformando, para isso, o seu próprio armazém de logística.

Em caso de falta de peças específicas, a associação está igualmente preparada para produzi-las em 3D, caso as empresas especializadas com que trabalha nessa área não as tenham disponíveis.

O destino dos modelos recuperados? A colocação no mercado para venda, acompanhado do respectivo certificado de autenticidade, no portal da própria associação, estando ele aberto também à venda de veículos Peugeot de particulares desde que por ela autenticados.

