Lancia Ypsilon também já é híbrido

Sem grande alarido, a Lancia avançou com a hibridização do Ypsilon, o único modelo que a marca italiana actualmente produz… com uma versão mild hybrid, seguindo os passos do Fiat 500 e Fiat Pando neste campo.

0,13 kWh

Guardado debaixo do capô do novo Hybrid EcoChic está um bloco de 1.0 litros com três cilindros para uma potência de 70 cv e 92 Nm de binário. Associado ao motor a gasolina está um pequeno motor eléctrico de 3,6 kW (5 cv), associado a uma minúscula bateria de

O sistema vê o motor-propulsor a recuperar a energia nas travagens e desacelerações, para depois auxiliar nos momentos de aceleração, e de paragem e arranque do motor de combustão no trânsito urbano.

As prestações em estrada são algo modestas, com o Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic a demorar 14,2 segundos a chegar aos 100 km/hora partindo do zero, para uma velocidade máxima de 163 km/hora.

A poupança de combustível está, obviamente, em plano de destaque, com a marca transalpina a anunciar consumos em redor dos 4,1 litros por cada 100 quilómetros segundo o ciclo NEDC. São menos 24% de "gastos" em comparação ao motor a gasolina de 1.2 litros com 69 cv de potência.

Sem qualquer mudança estética em relação ao modelo original, para além da gravação do simbólico Hybrid na porta da bagageira, releva-se, no entanto, o novo painel de instrumentos.

Atravé dele, o condutor pode acompanhar, em tempo real, a economia e recuperação de energia, sugestões para alterar o modo de condução para activar o motor eléctrico, e o nível de carga da bateria auxiliar.

Disponível no mercado italiano com níveis de equipamento Gold e Silver, o Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic é proposto a partir dos 14.450 euros. Até ao final do mês, a marca tem em curso uma campanha a partir dos 10.900 euros para a versão Gold.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?