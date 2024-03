Um mês após a estreia oficial, o novíssimo Lancia Ypsilon alarga a oferta electrificada ao campo do mild hybrid com tecnologia de 48 volts.

Lancia Ypsilon ainda nem chegou e já é híbrido

Na sua génese está o conhecido bloco turbo de 1.2 litros de 100 cv e 205 Nm que equipa vários modelos das marcas do grupo Stellantis.

A ele está associado a um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm, integrado numa caixa electrificada e-DCT com seis relações.

Há uma alteração técnica a salientar para uma melhor fiabilidade: o motor a combustão passa de uma correia clássica para uma corrente de distribuição.

Em termos de desempenho, o Ypsilon micro-hibridizado acelera dos zero aos 100 km/hora em 9,3 segundos.

Com uma velocidade de ponta de 190 km/hora, são anunciados consumos médios em redor dos 4,6 litros por cada centena de quilómetros.

Quase igual ao "eléctrico"

O novo Lancia Ypsilon híbrido, primeiro proposto na Edizione Limitata Cassina, confirma-se como a expressão máxima do bem-estar a bordo.

O painel de instrumentação apresenta-se com 10,25 polegadas, que é também a mesma dimensão do ecrã multimédia.

Logo abaixo deste estão uma dezena de botões em vez de controlos digitais para operar a climatização, entre outras funcionalidades.

Sobre o tabliê está o comando rotativo S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation) que controla o sistema de infoentretenimento.

Por fora, também há algumas diferenças estéticas: as quatro entradas de ar no pára-choques dianteiro, tapadas no "irmão" eléctrico, estão agora abertas.

Ainda sem preços nem data de chegada definidos para o nosso país, o Lancia Ypsilon contará com uma versão HF vitaminada mas só em meados de 2025.

