Linhas elegantes e com um forte pendor aerodinâmico são as impressões imediatas quando somos confrontados com o KIA Futuron, o mais recente protótipo 100% eléctrico do construtor sul-coreano.

Nesta visão sobre a direcção que a mobilidade sustentável poderá levar num futuro próximo, o concept coupé que a KIA tem patente na China International Import Expo reflecte a pureza dinâmica obtida por um design a 360°.





KIA Futuron é um SUV coupé espacial?!

Envolvido por uma carroçaria de linhas arrojadas, e com um habitáculo marcado pela alta tecnologia, o chassis do Futuron compreende um propulsor totalmente eléctrico para dar tracção às quatro rodas.

O perfil deste SUV coupé é reforçado pelas suas próprias dimensões: 4850 mm de comprimento por 1550 mm de altura. É na distância entre eixos (3000 mm), contudo, que se revela o amplo espaço disponível para o condutor e os três ocupantes.

A elevada distância ao solo está em perfeita sintonia com o baixo perfil do protótipo para criar uma postura dinâmica e confiante na condução.



O motor 100% eléctrico contribui, de forma decisiva, para estas linhas, com a bateria de alta capacidade instalada sob o habitáculo, combinada com um baixo centro de gravidade e um sistema e-AWD de ponta, preparado para dar uma resposta imediata às exigências do condutor.

Fundindo as suas proporções elegantes com uma superfície lisas e sem arestas, o Futuron dá uma nova interpretação à grelha "nariz de tigre".

Bem mais larga do que o normal, a grelha incorpora na sua estrutura faróis LED Matrix com um design Star Cloud numa superfície Dragon Skin inspirada na mitologia chinesa, rematada, na traseira, por farolins LED que seguem a mesma filosofia estilística.

O desenho do propulsor 100% eléctrico e a integração de um sistema de condução autónomo de nível 4 permitiram criar um habitáculo espaçoso e flexível.

Os dois bancos da frente, construídos em materiais flexíveis, têm uma configuração semelhante à oferecida pelas transportadoras aéreas aos passageiros que viajam em primeira classe.

Quando activados os recursos de condução autónoma, os bancos reclinam em consonância com a retracção do volante, para reduzir a fadiga dos dois ocupantes em viagens longas.

Outro elemento marcante do habitáculo é a área do cockpit em redor do condutor, com o painel de instrumentação, operado por tecnologias de inteligência artificial, a começar do lado da porta e a envolver o volante num arco contínuo, com a exibição dos dados no painel central.

Não é previsível que o KIA Futuron alguma vez entre na linha de montagem mas as ideias explanadas dão uma ideia do que será o futuro "eléctrico" do construtor sul-coreano.

