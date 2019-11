Jeff Bezos já não é o mais rico mas colecção de carros não foi afectada

Jeff Bezos, fundador e presidente da Amazon, perdeu o título de homem mais rico do mundo para Bill Gates, fundador da Microsoft. Quem o diz é a revista "Forbes", que depois da apresentação dos resultados trimestrais da Amazon, no final do mês de Outubro, retirou a Bezos o título que lhe tinha dado em 2018.

De acordo com a referida publicação, a fortuna de Bezos caiu para 103,9 mil milhões de dólares, tendo sido ultrapassada pela de Bill Gates, que soma 105,7 mil milhões de dólares. Aos resultados da Amazon ainda temos que somar o "custos" do divórcio entre Jeff e MacKenzie Bezos, com o "patrão" da Amazon a deixar um quarto das acções da empresa à ex-mulher, que graças a isso passou a figurar na lista das pessoas mais ricas do mundo.

Esta queda até pode ser suficiente para tirar Bezos do "trono" dos mais ricos, mas está muito longe de beliscar a fortuna deste empresário norte-americano, que soma uma das colecções de automóveis mais especial e (e valiosa!) do planeta.

Bezos é apaixonado por automóveis e já admitiu por diversas vezes que prefere conduzir do que ser conduzido, sendo que em muitas ocasiões até o faz no seu "velhinho" Honda Accord (ver galeria). Mas esta não seria a garagem do segundo homem mais rico do mundo sem alguns superdesportivos exóticos avaliados em vários milhões de euros.

O modelo mais valioso da garagem de Bezos é um dos cinco Lamborghini Veneno, alimentado por um bloco V12 de 6.5 litros que produz 750 cv de potência e 690 Nm de binário. O Lamborghini Veneno é uma das criações mais raras e excêntricas que alguma vez saíram de Sant’Agata Bolognese e ainda recentemente um exemplar deste modelo foi colocado à venda por 8,2 milhões de euros!

Ferrari Pininfarina Sergio, avaliado em mais de 4 milhões de euros, é o segundo modelo mais valioso desta colecção. Este modelo tem como base o Ferrari 458 Spider e foi apresentado pela primeira vez durante o Salão Automóvel de Genebra, em 2013. Só existem seis exemplares.

Mas há mais. Bezos conta ainda com um Bugatti Veyron modificado pela Mansory que está avaliado em mais de 2.5 milhões de euros, um W Motors Lykan HyperSport de 2,75 milhões de euros e um fantástico Koenigsegg CCXR Trevita de 3.8 milhões.

Contas feitas, a colecção de automóveis de Jeff Bezos está avaliada em mais de 20 milhões de euros, uma "gota no oceano" na fortuna deste norte-americano.