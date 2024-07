Jeep Dune é o ''buggy'' perfeito para as dunas de Marte

Há um novo quadriciclo eléctrico para rivalizar com o Opel Rocks-e e Fiat Topolino mas, principalmente, com o Ami Buggy da Citroën.

O Jeep Dune adopta uma estética mais maciça, quase a relembrar as aptidões do Wrangler para o "fora de estrada", apesar dos diminutos 8 cv de potência e 75 quilómetros de autonomia máxima.

Não falta a grelha com as sete barras verticais, enquadrada pelos típicos faróis redondos da insígnia americana, com a traseira a ostentar uma faixa preta com a inscrição Dune.

Acima da faixa luminosa a unir os farolins está a roda sobresselente fixada na estrutura tubular do buggy, com a cobertura muito "arejada" a dar-lhe um espírito aventureiro perfeito.

Infelizmente, este Jeep Dune não passa dum projecto virtual concebido pelo estúdio Klissarov Design, que até já trabalhou com as marcas que integram o universo do grupo Renault.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?