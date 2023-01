Jeep com estreia vencedora: Avenger é Carro do Ano 2003

O Jeep Avenger foi eleito Carro do Ano 2023 esta sexta-feira numa cerimónia realizada pela primeira vez no salão automóvel de Bruxelas

O crossover eléctrico, que sucede ao Kia EV6, venceu por larga margem a concorrência, com 328 pontos e 21 melhores votos do júri.

É a primeira vez que a marca americana do grupo Stellantis conquista este prestigiado troféu no ano em que celebra a 60.ª edição.

Os 57 membros do júri de 22 países europeus deram o segundo lugar ao Volkswagen ID. Buzz, com 241 pontos e 16 melhores qualificações.

O Nissan Ariya, com 211 pontos, ocupou o lugar mais baixo do pódio, seguido do Kia Niro, com 200 pontos.

O Renault Austral, com 163 pontos ocupou a quinta posição, enquanto o Peugeot 408 ficou no sexto lugar, com 149 pontos.

A fechar a listagem dos sete finalistas ficou o Toyota bZ4X e o irmão gémeo Subaru Solterra, com 133 pontos.

Coincidência ou não, o Jeep Avenger vence o prémio apenas dois dias depois de ter apresentado os preços da gama para a Europa, incluindo o nosso país.

Disponível em três níveis de acabamento, a entrada na gama faz-se a partir dos 37.800 euros.

Construído sobre a plataforma e-CMP da Stellantis, com uma arquitectura de 400 volt, é alimentado por um motor eléctrico de 156 kW (156 cv) e 260 Nm.

A autonomia situa-se entre os 390 e os 404 quilómetros, dependendo da versão, podendo circular até 550 quilómetros em trânsito urbano com uma única carga.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?