Jaguar tem prenda de Natal para os donos do I-Pace: mais autonomia!

Ainda faltam vários dias para o Natal mas a Jaguar já resolveu dar um presente a todos os proprietários de um I-Pace. A marca britânica pegou em todas as informações obtidas no I-Pace eTrophy – um troféu monomarca que se disputa a par da Fórmula E – e a análise a dados de viagens reais e desenvolveu uma actualização de software que dá mais autonomia a este crossover eléctrico.

Este software permite optimizar a gestão das baterias, a gestão térmica e o funcionamento do sistema de tracção integral, conseguindo assim um ganho de 20 km na autonomia total do automóvel. Ainda assim, importa dizer que a Jaguar não homologou este "boost" de autonomia, pelo que os valores oficiais se mantiveram entre os 415 e os 470 km, de acordo com o ciclo WLTP.

A experiência obtida com o troféu I-Pace eTrophy permitiu à Jaguar rever o sistema de tracção integral do I-Pace, sobretudo quando se circula no modo ECO, fazendo com que a distribuição de binário seja agora muito mais eficiente.

Quanto à gestão térmica, a marca britânica fez alterações ao nível da gelha de radiador activa, que fecha de acordo com as necessidades de refrigeração para optimizar a aerodinâmica do conjunto.

Por fim, as atenções da marca centraram-se na gestão das baterias, que agora podem funcionar com uma menor carga do que antigamente, tudo isto sem prejudicar a sua durabilidade ou o seu rendimento.

Como posso actualizar o software?

A marca britânica refere que todos os clientes têm de se deslocar a um concessionário da marca para efectuar esta actualização. Ainda assim, no futuro poderá não ser necessário, já que este "update" também tem um efeito positivo nas funcionalidades de actualizações remotas (over the air) do I-Pace, que foram melhoradas.

Resta agora saber quando estas actualizações estarão disponíveis no mercado português e se terão algum custo para os clientes. Até ao momento ainda não há qualquer indicação.