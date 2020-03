Insólito: McLaren Senna arde em Braga!

Quem passou esta tarde de domingo pela Avenida João Paulo II, em frente ao Parque Desportivo da Rodovia em Braga, assistiu a uma situação bem insólita: um exclusivo McLaren Senna a arder sem razão aparente!

A rápida intervenção dos bombeiros sapadores da cidade dos arcebispos permitiu que o foco de incêndio ficasse confinado à área traseira do bólide, como revelam as fotografias publicadas por Paulo Alexandre no Facebook.

Em tudo idêntico ao que Cristiano Ronaldo guarda na sua rica garagem automóvel, este exemplar com matrícula suíça pertence de um empresário português que o tinha nas suas mãos há relativamente pouco tempo, de acordo com o diário Correio da Manhã.

Equipado com um motor V8 de 4.0 litros, o McLaren Senna debita qualquer coisa como 800 cv de potência e oferece um binário de 800 Nm, "passados" às rodas traseiras através de uma caixa sequencial de sete velocidades.

Considerado um dos super carros mais rápidos que pode circular em qualquer estrada, faz 3,1 segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 340 km/hora. O preço? Pouco menos de 1 milhão de euros!

