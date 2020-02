Elon Musk "apanhado" na Cibertruck

Elon Musk foi filmado na sua espacial Cibertruck… mas do lado do "pendura". Ao volante seguia, aparentemente Jay Leno, o que leva a supor que a pickup da Tesla será a protagonista num dos próximos programas ‘Jay Leno’s Garage’ que é transmitido no Youtube.

No vídeo publicado por uma instagrammer norte-americana, vê-se um impassível Elon Musk de óculos escuros a acenar para a câmara. No pequeno vídeo vê-se também um Tesla Model 3 a seguir a Cybertruck, ocupado pelo que aparenta ser uma equipa de filmagem.

Certo é que a pickup continua a espantar os automobilistas com quem se cruza. Basta ouvir o contínuo praguejar da instagrammer ao longo de todo o filme!

