Hyundai Tucson também já tem variante N Line

Se a estética do novo Hyundai Tucson já tinha surpreendido os adeptos dos Sport Utility Vehicles, a marca sul-coreana volta a marcar terreno com a "espevitada" versão N Line, de que agora revela as primeiras imagens.

E não há razões para se ficar desiludido com o estilo imprimido ao modelo que chegará na Primavera aos concessionários europeus.

Um pára-choques frontal bem mais agressivo, rematado por uma larga entrada de ar na parte inferior, marcam as diferenças em relação ao seu "irmão" mais convencional.

O espírito mais desportivo do SUV prossegue nas saias laterais e nas jantes de liga leve que cobrem as pinças de travão com o logótipo N bem distinto.

Atrás, o Tucson N Line ganha um novo difusor, adornado por um escape duplo, e uma asa traseira exclusiva.

Do interior nada se sabe, embora a marca avance que terá detalhes diferenciadores e equipamentos exclusivos.

A linha N Line é proposta como a entrada na gama N de alto desempenho da Hyundai, dirigida aos condutores que desejam uma estética e uma experiência de condução mais dinâmicos.

O Tucson N Line é o sétimo modelo desenvolvido segundo essa filosofia, seguindo-se aos Hyundai i10, i20, Kona e i30, sendo este último proposto nas variantes ‘hatchback’, carrinha e Fastback.

