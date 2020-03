Humor, muito humor é o que se precisa nestes tempos difíceis que estão a passar-se em Portugal e no mundo com a pandemia do novo coronavírus.

Brandon Ciriello, um americano a viver no Ohio, decidiu ser diferente de todos os outros automobilistas, mas de uma forma muito bem disposta.

Humor negro: Ford Mustang tem matrícula COV1D19

Dono de um Ford Mustang GT de 1986, comprado há dois anos, trabalhou o suficiente no motor do carro para baptizá-lo de ‘The Vírus’.

De imediato saltou-lhe à ideia de pedir à entidade emissora de matrículas aquele estado (equivalente ao nosso IMT) uma matrícula personalizada com a sigla COV1D19, o mais próximo que conseguiu do termo científico Covid-19.

Os funcionários que estavam atrás do balcão "escangalharam-se" a rir quando atenderam o pedido mas concederam-lhe a desejada matrícula, ainda que seja provisória.

Apenas o alertaram de que, devido à sensibilidade que rodeia a nova "peste negra", será muito possível que a matrícula seja rejeitada quando seguir para os serviços para aprovação.

Geralmente, são rejeitados os pedidos de matrículas com siglas que exprimam palavrões, ofendam minorias e cultos religiosos, ou estejam relacionadas com gangues criminosos. Nada que tivesse preocupado Brandon Ciriello por aí além, como fez questão de exibir o documento com orgulho na sua conta do Facebook, de cerveja Corona em punho.

Resta agora a pergunta: será que a polícia de trânsito irá ter coragem para mandá-lo parar?