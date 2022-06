Showcasing Innovations é a nova campanha mundial da Mercedes para distinguir as suas evoluções tecnológicas no mundo da eletromobilidade.

''Garagem'' virtual revela inovações tecnológicas da Mercedes

Um vídeo com toques quase surrealistas destaca as evoluções de modelos como o Mercedes EQE. Nele são ilustrados os valores da marca ao nível do conforto, segurança e qualidade.

Diversos cenários interactivos convidam os visitantes para uma jornada abrangente sobre as principais inovações na história da marca.

A campanha tem por cenário uma "garagem mágica" onde muitas dessas invenções foram criadas. Nesse think tank virtual, o telespectador é guiado por salas com uma aparência "mágica", onde são reveladas essas inovações.

No campo da aerodinâmica, é usado como exemplo os puxadores elétricos retráteis, sem esquecer o sistema MBUX com inteligência artificial.

A iluminação digital, com funções de projecção como as marcações das vias e os símbolos de alerta está igualmente em destaque no vídeo.

O conceito elétrico do modelo para viagens de longa distância também é relevado, ou não tivesse o Mercedes EQE uma autonomia superior a 660 quilómetros.

O efeito surreal criado torna a apresentação digital emocionalmente tangível de uma forma especial.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?