É o modelo que completa a gama de compactos da série 35 da Mercedes-AMG e o resultado é bem positivo.

O novo GLA 35 4 MATIC promete despertar as emoções desportivas de todos aqueles que procuram um SUV que alia a estética a uma resposta efectiva às solicitações de aceleração mais extremas.





Forte e rebelde: Mercedes-AMG GLA fecha série 35 4MATIC

Equipado com um motor sobrealimentado de 2.0 litros e quatro cilindros, com 306 cv de potência e 400 Nm de binário, transmitidos às quatro rodas por uma caixa de oito velocidades de dupla embraiagem, o Mercedes-AMG GLA 35 4 MATIC está concebido para fazer 5,1 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Estética apurada

Em termos estilísticos, o SUV recolhe, em si, toda a dinâmica da linha mais desportiva do construtor germânico, a começar logo pela grelha do radiador.

Outros elementos que o diferenciam na estrada estão patentes no revestimento das lamelas nas entradas de ar exteriores e no repartidor dianteiro, em cromado prateado ou preto brilhante, com os mesmos tons também aplicados nos painéis das portas

Na traseira, os sentidos são brindados com o pára-choques equipado com um novo difusor, com a pequena asa AMG no tejadilho, e os revestimentos redondos das ponteiras de escape.

Para uma personalização ainda mais distinta, o pack opcional AMG Night oferece vidros escurecidos a partir do pilar B, com os revestimentos das ponteiras de escape em cromado preto.

Interior tecnológico

Dentro do habitáculo, prossegue a sensação de exclusividade própria de um SUV premium, com os ecrãs totalmente digitais.

As aplicações em fibra de carbono e as saídas de ventilação, distinguidas por anéis encarnados, dão um tom marcadamente desportivo ao modelo.

Esse sentimento é também reflectido nos revestimentos dos bancos em pele sintética Artico e microfibra Dinamica, rematados por pespontos contrastantes e cintos de segurança a vermelho.

Em termos de tecnologia, salta à vista a sofisticação do sistema de infoentretenimento MBUX, distribuído por dois ecrãs sob um painel único em vidro para formar um cockpit panorâmico.

O controlo de todo o sistema pode ser feito através do controlo de voz, activado pela expressão-chave Olá Mercedes, para além de poder ser comandado a partir do visor táctil, dos botões no volante ou através de gestos.

O painel de instrumentos, totalmente digital, dispõe de ecrãs específicos AMG, através do qual o condutor poderá seleccionar as funções Classic, Sport e Supersport, tendo esta última informações adicionais para uma maior pureza na condução desportiva.

O ecrã multimédia oferece ainda outras indicações específicas da AMG, como a visualização dos modos da transmissão ou os dados da telemetria, realçando a componente dinâmica do Mercedes-AMG GLA 35 4 MATIC.

A consola central inclui botões adicionais para o controlo das funções ESP, do modo da transmissão manual, e da suspensão AMG Ride Control com amortecimento adaptativo ajustável.

O volante desportivo multifuncional (AMG Performance em opção) dispõe de todos os elementos necessários para uma condução intuitiva, reforçado pelas patilhas de mudanças de velocidade para uma condução ainda mais emocionante.

É claro que, se optar pela integração do AMG Track Pace no sistema multimédia MBUX, as emoções ganham outra força.

Assistido por GPS, são analisados dados como as acelerações lateral e longitudinal, as posições dos pedais de aceleração e de travagem, ou o ângulo da direcção, para uma condução mais perfeita.

Transmissão e tracção efectivas

O GLA 35 4MATIC vê reforçada toda a sua agilidade e dinamismo com a transmissão AMG Speeshift DCT 8G de dupla embraiagem com acelerações espontâneas em todas as velocidades. A função Race-Start, que vem equipada de série, permite a aceleração máxima do veículo a partir da condição de parado.

As funções da caixa de velocidades são complementadas por um modo M temporário, activado através das patilhas de mudanças no volante, e pelo modo de transmissão M, exactamente para a engrenagem manual das relações.

O sistema de tracção integral, com distribuição variável do binário, está desenvolvido para satisfazer os comportamentos dinâmicos mais elevados.

A gama de repartição do binário varia desde a tracção puramente dianteira a uma distribuição na proporção de 50:50 entre os eixos dianteiro e traseiro.

Além da velocidade, das acelerações lateral e longitudinal, e do ângulo da direcção, a distribuição do binário é também influenciada pela diferença de rotação de cada uma das rodas, pela mudança engrenada e pela posição do pedal do acelerador.

Com o ESP activado, o sistema 4MATIC permanece no modo Comfort, mudando apenas para a função ‘Sport’ quando o condutor pressionar o botão ESP Sport Handling ou ESP Off para obter um comportamento ainda mais emocionante.

A chegada do novo Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC ao mercado português está prevista para a primavera, à semelhança do GLA 200 equipado como o propulsor a gasolina de 1.33 litros, mas ainda sempre preço definido.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?