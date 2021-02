Ford S-Max e Ford Galaxy já são híbridos; saiba os preços das duas gamas

Estão já prontos para encomenda no mercado europeu as variantes híbridas do Ford S-Max e Ford Galaxy construídas na fábrica espanhola de Valência.

Apresentados esta terça-feira, ambos os modelos oferecem uma elevada flexibilidade para acomodar até sete ocupantes.

Anunciada é também a redução, em mais de 10%, nas emissões poluentes comparativamente às motorizações a gasóleo.

Como o Ford Kuga Hybrid, ambas as propostas comportam o bloco a gasolina Atkinson de 2.5 litros, aliado a uma bateria de 1,1 kWh para uma potência total de 190 cv.

A aceleração dos 0 aos 100 km/hora "demora" 9,8 segundos para o S-Max Hybrid e dez segundos para o Galaxy Hybrid.

O carregamento da bateria de iões de lítio é conseguido pela travagem regenerativa, recuperando até 90% da energia nas desacelerações.



A última geração da transmissão power-split da Ford apresenta uma função de mudança de marcha simulada para aumentar ainda mais a experiência de condução desportiva, com o sistema a ajustar automaticamente a rotação do motor à velocidade do veículo.





Em termos de consumos, o S-Max Hybrid consome 6,4 litros por cada centena de quilómetros percorridos, com 146 a 147 g/km de emissões de dióxido de carbono.

A capacidade de reboque é de 1.750 quilos no modelo de cinco lugares, baixando para 1.560 quilos na variante para sete ocupantes.

Já o Galaxy Hybrid gasta 6,4 a 6,5 litros por cada 100 quilómetros com emissões de CO2 de 148 a 149 g/km.





A instalação da bateria sob o piso da bagageira do S-Max Hybrid, com o redireccionamento do sistema de escape, permite que a capacidade para bagagens seja de 285 litros. ganhando até 2.200 litros com as duas filas de bancos rebatidas.

Quanto ao Ford Galaxy, tem uma bagageira capaz de suportar até 300 litros, que sobe para 0s 2.339 litros com o rebatimento dos bancos.





Ambos os modelos dispõem de interfaces especiais no sistema de infoentretenimento de dez polegadas, com FordPass Connect de série, abertura e fecho das portas, e, estado e localização do veículo por via remota.

Bancos dianteiros com ajustamento eléctrico estão disponíveis nos níveis de equipamento Trend e Titanium, dispondo ainda de aquecimento, e funções de refrigeração e massagem, na variante Vignale.

Ambos estão já disponíveis para encomenda e já têm valores para o nosso país, com a Ford a actualizar os preços para todos os modelos de ambas as gamas.

Ford S-Max (equipamento) Motor Transmissão Tracção Preço

Titanium 2.0 TDCi 150 cv Manual seis velocidades Dianteira 44.150 euros Titanium 2.0 TDCi 150 cv Autom.ª oito velocidades Dianteira 47.986 euros Titanium 2.5 FHEV 190 cv CVT Dianteira 46.554 euros

ST-Line 2.0 TDCi 150 cv Manual seis velocidades Dianteira 46.204 euros ST-Line 2.0 TDCi 150 cv Autom.ª oito velocidades Dianteira 49.950 euros ST-Line 2.0 TDCi 190 cv Autom.ª oito velocidades Dianteira 52.590 euros ST-Line 2.0 TDCi 190 cv Autom.ª oito velocidades Integral 67.432 euros ST-Line 2.5 FHEV 190 cv CVT Dianteira 48.626 euros

Vignale 2.0 TDCi 190 cv Autom.ª oito velocidades Dianteira 57.628 euros Vignale 2.0 TDCi 190 cv Autom.ª oito velocidades Integral 72.775 euros Vignale 2.5 FHEV 190 cv CVT Dianteira 53.664 euros

Ford Galaxy (equipamento) Motor Transmissão Tracção Preço

Titanium 2.0 TDCi 150 cv Manual seis velocidades Dianteira 48.942 euros Titanium 2.0 TDCi 150 cv Autom.ª oito velocidades Dianteira 52.446 euros Titanium 2.0 TDCi 190 cv Autom.ª oito velocidades Dianteira 55.087 euros Titanium 2.5 FHEV 190 cv CVT Dianteira 50.391 euros

