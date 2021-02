Mais "bruta" e mais resistente do que nunca: já foi revelada a nova F-150 Raptor, a pick-up da Ford agora inspirada nos off-road que fazem das bajas o seu terreno de eleição.





Nova Ford F-150 Raptor: mais 'bruta' e resistente do que nunca

Mais conectada do que nunca e com capacidades fora de estrada invulgares, como afirma a marca, este campeão de vendas em terras americanas promete fazer estragos.

V6 Ecoboost biturbo dá tiro de partida

Para abrir as hostilidades, chegará primeiro ao mercado norte-americano a versão equipada com o renovado bloco biturbo V6 EcoBoost de 3.5 litros, desconhecendo-se se haverá hipótese de alguma vez chegar ao mercado europeu.

A variante Raptor R, que poderá ser equipada com o motor V8 Predator de 770 cv "roubado" ao Mustang Shelby GT500, só deverá estrear-se nas estradas no próximo ano, mas a Ford não adiantou muito mais pormenores.

Esteticamente, a terceira geração destaca-se pela grelha escurecida, e os novos faróis e capô com um extractor de calor que complementa as aberturas laterais na parte superior dos guarda-lamas dianteiros.

Os pára-choques são em aço, para uma maior durabilidade, e se se quiser mais luz à frente, são propostos faróis off-road rígidos como opção.

O V6 Ecoboost biturbo de 3.5 litros foi alvo de uma revisão, sendo alinhado com uma transmissão automática de dez relações.





Nova Ford F-150 Raptor: mais 'bruta' e resistente do que nunca

Não foram avançados dados finais sobre a potência e binário do motor por estarem ainda em certificação, mas a Ford confirmou que não será muito diferentes dos números da geração que agora substitui, com 456 cv e 691 Nm.

Off-road mais tecnológico

De origem, a F-150 Raptor estará equipada com um diferencial traseiro autoblocante electrónico, podendo ter como opção um diferencial dianteiro Torsen de deslizamento limitado.





Um sistema de escape activo irá dar uma "música" bem mais gutural ao bloco V6 principalmente quando seleccionados os modos de condução Sport ou Baja.



E, não sendo a "esponja" de gasolina que já foi, o depósito de gasolina de 136 litros permitirá uma autonomia em redor dos 800 quilómetros, o que significará um consumo bem superior a 15 litros por cada centena de quilómetros percorridos.

Carregado de tecnologias dedicadas ao trabalho e ao "fora de estrada", dispõe de sete modos de condução: Normal, Slippery, Tow/Haul, Sport, Off-Road, Baja e Rock Crawl.





O novo sistema de gestão adapta de imediato o amortecimento activo, o comportamento e as passagens da transmissão automática, e o controlo de estabilidade, entre outros detalhes mecânicos para optimizar a condução em cada modo escolhido.

Específico na nova F-150 Raptor é o Trail 1-Pedal Drive, ao combinar as operações de aceleração e travagem no pedal do acelerador para situações off-road extremas.



O sistema é complementado pelo Trail Control e por uma câmara opcional de 360º para melhor orientação do condutor.





E, também inéditas serão as novas rodas para acolher pneus de 35 e 37 polegadas, que nesta última medida oferecerá uma distância ao solo de 330 mm, e um ângulo de abordagem de 33,1º, com 24,9º de ângulo de saída e 24,4º de ângulo de ruptura.

Toda esta capacidade para as tarefas mais exigentes obrigou o construtor a desenvolver um chassis em aço de alta resistência, reforçado em pontos-chave onde existe maior tensão torcional, e com uma suspensão mais sólida e dinâmica.

Em terrenos desérticos para serem percorridos a velocidades generosas destacam-se os novos amortecedores Fox Live Valve, com o amortecimento controlado e adaptado por via electrónica.





Para além de serem os maiores alguma vez instalados neste modelo, estão projectados para diminuírem as perdas por atrito e oferecerem um melhor conforto dentro e fora de estrada.

Verdadeira pick-up à americana, a Ford F-150 Raptor parece manter e reforçar os pergaminhos que têm feito dela um sucesso.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?