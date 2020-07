Ford Bronco Sport: mais urbano mas pronto a sair para fora da estrada

A estreia oficial do Ford Bronco teve tal impacto nos Estados Unidos que quase passou despercebida a variante Sport do 'todo o terreno'.





A aposta da marca é bem óbvia: apoiar-se no mítico modelo lançado em meados dos anos 60, para entrar no concorrido e ambicioso segmento dos SUV Embora num escalão mais baixo em termos de dimensões e de recursos off-road em relação aos "irmãos" mais brutos, o Ford Bronco Sport não deixa de ser um '4x4' destinado aos aventureiros.

Tendo como suporte o Ford Kuga, o SUV é construído numa carroçaria monobloco. Em termos de tamanho, tem 4387 mm de comprimento por 2088 mm de largura (com os retrovisores laterais) e entre 1783 e 1890 mm de altura.

A altura ao solo, de 224 mm de altura e 599 mm de capacidade de vau, permite um ângulo de ataque de 30,4° e um ângulo de saída de 33,1°, sendo de 20,4° o ângulo central.

A dar-lhe força estão dois motores a gasolina, associados a caixas automáticas de oito relações. O primeiro é um bloco EcoBoost de 1.5 litros de três cilindros com 184 cv de potência e 258 Nm de binário. O segundo é um propulsor EcoBoost de 2.0 litros de quatro cilindros, com uma potência de 248 cv e um binário de 373 Nm.





De forma assumida, o Bronco Sport permite mais acção fora de estrada do que os seus concorrentes directos – é de série a tracção às quatro rodas –, algo que na Europa não poderá ser experimentado, já que não está prevista a sua comercialização.

Em opção, pode optar-se por um sistema de transmissão traseira com embraiagem dupla e bloqueio do diferencial, para variar o binário em cada uma das rodas traseira.





A suspensão, independente nos dois eixos, está projectada para terrenos difíceis mas que não sejam demasiado extremos, auxiliada pelo sistema electrónico de gestão de piso.

Também pode contar-se com o Trail Control para assistir a condução fora de estrada até 32 km/hora, enquanto na marcha à ré a velocidade é reduzida para 9 km/hora. O sistema lida com a aceleração e a travagem, com o condutor a precisar apenas de controlar a direcção.





Incluído no Trail Control está uma câmara que projecta a imagem exterior necrã central para ajudar a condução em terrenos acidentados.



Como nos Bronco mais duros, é proposto um amplo leque de opções para a variante Sport. Destacam-se os suportes para transportar bicicletas, caiaques ou material para campismo: até uma saca-caricas está integrado no equipamento.





Pode considerar-se como frugal o equipamento interior, já que é em tudo semelhante ao dos Bronco mais radicais. O painel de instrumentos conta com dois mostradores analógicos a circundar um visor digital, enquanto ao centro da consola está um ecrã táctil de oito polegadas.

O sistema de infoentretenimento é desenvolvido sobre o programa Ford SYNC 3, compatível com Android Auto, Apple CarPlay e Amazon Alexa.





Ao contrário do Ford Bronco, para a variante Sport ainda não foram revelados preços embora possa ser já encomendado com um sinal de 87,5 euros, com as primeiras entregas a acontecerem até ao final do ano.

