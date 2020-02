Já sabemos quanto custa o Land Rover Defender em Portugal

O Land Rover Defender, apresentado ao mundo no Salão de Frankfurt do ano passado, chega agora a Portugal e nós já sabemos os preços.

Disponível nas carroçarias 90 (curta) e 110 (longa), o Defender conta com quatro motorizações distintas, duas Diesel e duas a gasolina.

A gama Diesel tem por base dois motores de quatro cilindros em linha, com 2.0 litros de capacidade, com 200 e 240 cv de potência, designados D200 e D240, respectivamente. Em ambos os casos o binário máximo é de 430 Nm.

Já a oferta a gasolina é formada por um motor de quatro cilindros em linha com 2.0 litros de capacidade que produz 300 cv e 400 Nm, denominado P300, e um motor de seis cilindros em linha com 3.0 litros, com 400 cv e 550 Nm (P400), associado a um sistema "mild-hybrid" de 48 volts.

Estas quatro motorizações estão associadas a uma caixa automática de oito velocidades e a um sistema de tracção integral.

Com preços a começar nos 81.813 euros para a versão 90 P300, o novo Defender estará disponível com seis níveis de equipamento: Standard, S, SE, HSE, First Edition (só nas versões D240 e P400) e X (apenas disponível na versão P400).



Tabela de preços completa:

Defender 90 Motor Equipamento Preço D200 Standard 88 180 € D200 S 93 575 € D200 SE 98 185 € D200 HSE 105 211 € D240 Standard 92 508 € D240 S 97 902 € D240 SE 102 512 € D240 HSE 109 633 € D240 First Edition 109 600 € P300 Standard 81 813 € P300 S 87 148 € P300 SE 91 769 € P300 HSE 98 463 € P400 Standard 83 861 € P400 S 87 914 € P400 SE 92 535 € P400 HSE 99 281 € P400 First Edition 99 643 € P400 X 117 765 €