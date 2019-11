Ferrari F40 à venda: primeiro cinzento, depois vermelho, para voltar a ser cinzento!

Quer oferecer-se a si próprio um exclusivo F40 que pertenceu ao sultão do Brunei? Pois agora tem a oportunidade de comprar um… pintado num incaracterístico tom cinzento!

Antes que o leitor comece a arrepiar-se com este sacrilégio, conheça primeiro a história que envolve este super carro. Foi criado para celebrar o 40º aniversário da marca do cavallino rampante e foi o último super carro a ser aprovado pelo próprio Enzo Ferrari.

Trata-se do F40, um dos mais belos modelos da insígnia italiana, e também o mais rápido e mais potente (e mais caro, também!) à altura em que foi construído.





Afinal, trata-se de um super carro equipado com um motor V8 biturbo de 2.9 litros, com 478 cv de potência e uma velocidade máxima de 324 km/hora.

Apenas 1315 unidades deste modelo desenhado pelos estúdios Pininfarina foram produzidas, entre 1987 e 1992, mas há uma variante que ganhou particular destaque.

Trata-se da versão encomendada por Hassanal Bolkiah, o milionário sultão do Brunei, um pequeno Estado asiático encravado no norte da ilha do Bornéu.

No final dos anos 80, o governante estava ansioso por decorar a garagem do sultanato com um exclusivo F40 mas havia várias exigências que primeiro teriam de ser cumpridas.

Ter o volante à direita já faria torcer o nariz aos fãs do modelo mas escandaloso foi quando exigiu que tinha de ser pintado num cinzento Gunmetal Grey em vez do tradicional Rosso Corsa.

A Ferrari tentou esquivar-se ao ponto de ser ela própria a contrapor que, para cumprir o contrato, Hassanal Bolkiah teria de encomendar, no mínimo, seis unidades. Um pormenor de somenos importância para o sultão milionário: encomendou sete super carros!

Ora, dez anos mais tarde, o "maldito" F40 pintado de cinzento entrou no Reino Unido para ser vendido pela Talacrest, uma casa especializada na venda de carros com que muitos dos nossos leitores apenas podem sonhar.

Antes de ser colocado no mercado, o concessionário britânico gastou 143 mil euros em várias alterações, sendo a mais visível a substituição da pintura cinzenta pelo vermelho característico da marca italiana.

Agora, o F40 está de novo no mercado, desta vez pelas mãos da DK Engineering, que lhe fez um restauro integral… e recuperou a malvada tonalidade Gunmetal Grey com que saiu da fábrica de Maranello! Preço de venda? Só por consulta!



Já segue o Aquela Máquina no Instagram?