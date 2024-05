EV3 com 600 km de autonomia quer ser o ''eléctrico'' mais barato da Kia

Tem todos os ingredientes de que precisa para fazer deste mini EV9 um sucesso eléctrico nas estradas nacionais.

Proposto nas variantes Standard e Long Range, o EV3 assume-se como a proposta mais acessível da gama 100% electrificada da Kia.

A chegada ao mercado acontece até ao final do ano, tendo como principal atractivo um preço de entrada em redor dos 33 mil euros, como a insígnia sul-coreana tinha adiantado quando revelou o protótipo

Cúbico mas muito elegante

O Kia EV3 segue de forma fiel as linhas do protótipo revelado em Outubro, patente no capô e no tejadilho muito rectilíneos, e com a frente e a traseira muito cúbicas.

Saliências curtas, arcos das rodas angulares e protecções maciças na carroçaria distinguem ainda o SUV compacto, definido pelas dimensões muito generosas.

Os 4,30 metros que tem de comprimento por 1,85 de largura e 1,56 m de altura fazem dele um familiar ideal para a cidade, com os 2,68 metros de distância entre eixos a assegurar bom espaço a bordo.

Essa ideia reflecte-se na capacidade da bagageira, com os 460 litros a distingui-lo da concorrência, que podem ser elevados até aos 1.250 com os bancos traseiros rebatidos.



O acabamento GT-Line exprime um visual ainda mais robusto e aventureiro, definido pelo pára-choques integrado e pelo friso contrastante, assim como pelas superfícies plásticas em preto.

Este tratamento prossegue na traseira, com uma configuração de asa triangular na parte inferior do pára-choques inferior.

Sempre muito tecnológico

Modernidade, funcionalidade e espaço a bordo destacam o habitáculo do Kia EV3, a começar pelo tabliê refinado onde assentam o painel de instrumentação e o ecrã multimédia, ambos de 12,3 polegadas.

O conjunto é complementado pelo visor head-up de 12 polegadas "roubado" ao EV9 e por um pequeno ecrã de 5,3 polegadas, entre a instrumentação e o multimédia, para ajustar a climatização.



No volante, os botões permitem controlar os modos de condução, velocidade de cruzeiro, navegação e infoentretenimento, sendo estes dois últimos compatíveis com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

Teclas hápticas na faixa abaixo do visor central dão acesso a outras configurações enquanto o assistente vocal, alimentado pela inteligência artificial do ChatGPT, é uma estreia num "eléctrico" da marca.

Outros pormenores incluem uma "mesa" deslizante sobre a consola central, a que se soma um espaço para arrumar pequenos objectos.

O uso de materiais sustentáveis continua a ser lema nos modelos mais recentes da Kia, com os revestimentos a serem em tecido reciclado e em plástico de polietileno tereftalato (PET).

À escolha está uma ampla selecção de cores, materiais e acabamentos interiores, inspirados pelos elementos ar, terra e água.



Duas baterias à escolha

Construído sobre a plataforma E-GMP, na variante de 400 volts, o Kia EV3 será proposto com baterias de 58,3 e 81,4 kWh mas sempre combinadas com o mesmo propulsor de 150 kW (204 cv) e 283 Nm.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora faz-se em 7,5 segundos, estando a velocidade máxima "trancada" electronicamente nos 170 km/hora.

A diferença está mesmo na autonomia, com o acumulador de menor capacidade a proporcionar até 410 quilómetros, e o maior a levar o crossover até aos 600 quilómetros entre cargas.

Para tornar esta proposta mais atractiva em termos de preço, optou-se pela arquitectura eléctrica de 400 volts, o que significa um tempo de espera em redor dos 30 minutos.



O carregamento de dez a 80% da sua capacidade faz-se a 102 kW máximos na bateria de 58,3 kWh enquanto a de 81,4 kWh admite até 128 kW.

Em corrente alternada, a potência é de apenas 11 kW mas, para 2026, será dada a opção para carregar a 22 kW.

Nos apoios ao condutor, possui controlo da vectorização dinâmica de binário eléctrico, prevenção de colisões frontais, manutenção na faixa de rodagem e assistência à condução em auto-estrada.

A prevenção de colisões no estacionamento em marcha-atrás e o sistema "inteligente" de auxílio remoto ao parqueamento proporcionam um apoio adicional aos condutores.

O Kia EV3 tem apresentação oficial na Coreia do Sul em Julho, seguindo-se o lançamento europeu no Outono, ficando por saber os preços de cada variante.

