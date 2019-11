Esta é a primeira imagem do interior do Aston Martin DBX

A Aston Martin continua a preparar o lançamento do seu primeiro SUV, que fará a sua estreia a 20 de Novembro, em Pequim, na China, e resolveu mostrar a primeira imagem do interior do DBX.

Além deste primeiro vislumbre do habitáculo, a marca britânica também já confirmou o preço do DBX para alguns mercados mundiais, sendo que na Alemanha este Aston Martin terá um preço a começar nos 193.500 euros.

Voltando à imagem do interior, podemos ver os dois bancos dianteiros, um tejadilho panorâmicos de enormes proporções e dois pilares B muito largos e com saídas e ar integradas. Na consola central destacam-se alguns apontamentos em madeira que contrastam com a pele que cobre os painéis das portas, o tablier e os bancos, mas é o enorme ecrã multimédia que mais salta à vista.

Pouco mais se sabe acerca deste Aston Martin DBX, que de acordo com os mais recentes rumores será alimentado por um motor V8 biturbo de 4.0 litros fornecido pela Mercedes-AMG. Terá 550 cv de potência, 770 Nm de binário máximo e de acordo com a marca britânica será capaz de dar uma volta ao mítico Nürburgring em menos de 8 minutos.