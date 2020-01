Elon Musk inaugurou fábrica em Xangai e prometeu um novo Tesla chinês

A Tesla passou esta terça-feira a ter uma nova morada além das fronteiras norte-americanas. É em Xangai, onde a fabricante de carros elétricos inaugurou oficialmente a sua primeira fábrica fora dos Estados Unidos, escreve o "Negócios".



A inauguração aconteceu neste início de janeiro, mas a produção do Model 3 nas instalações de Xangai já havia começado em Outubro: as primeiras unidades começaram a ser entregues na semana passada e foram para os funcionários da "Gigafactory". Os primeiros automóveis destinados à venda ao público foram apresentados hoje por Elon Musk na cerimónia de inauguração que o empresário apresentou para anunciar que também o Model Y passará a ser produzido na China.



"Pretendemos continuar a aumentar o investimento na China, e produzir aqui o Model, o Model Y e também futuros modelos", afirmou Musk, perante a audiência em Xangai.



Entre esses futuros modelos poderá estar um original desenvolvido em território chinês, onde o CEO da Tesla pretende construir um centro de engenharia e design, como adiantou esta terça-feira.



"Algo que seria super fixe... Por isso, vamos fazer isso... tentar criar um centro de engenharia e design na China para desenvolver um carro original na China para os consumidores mundiais. Acho que isso será muito emocionante ", acrescentou.



No Twitter, o empresário partilhou um vídeo da cerimónia, onde surge visivelmente bem-disposto, a dançar em palco.





At Tesla Giga Shanghai NSFW!! pic.twitter.com/1yrPyzJQGZ — Elon Musk (@elonmusk) 7 de janeiro de 2020

