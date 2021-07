EL1 eléctrico tem 816 cv e é inspirado no Audi Quattro

Os restomods 100% eléctricos estão cada vez mais a ganhar exemplos um pouco por todo o mundo. O mais recente chama-se EL1 e tem como base de inspiração o lendário Audi Sport Quattro S1.

Criado pela alemã E-Legend, o coupé desportivo está equipado com três motores eléctricos para uma potência total de 600 kW, equivalente a 816 cv.

Em termos de desempenho, é anunciado como capaz de cumprir os zero aos 100 km/hora em 2,8 segundos, para uma velocidade máxima limitada a 255 km/hora.

A revista Auto Motor und Sport, que dá estampa ao protótipo, sugere mesmo que a bateria de 90 kWh, com tecnologia de 800 volt, é em tudo semelhante à do Porsche Taycan.

A construtora automóvel explica que a bateria possui um sofisticado sistema de refrigeração líquida, mas sem revelar a sua origem.

Com uma autonomia superior a 400 quilómetros, a E-Legend afirma que uma única carga chega para completar duas voltas à Nordschleife de Nürburgring no modo Sport Plus.

Como o Audi Sport Quattro S1, o EL1 apresenta-se uma estrutura quadrada, em tudo semelhante à do desportivo original. A sua construção apoia-se num monocasco em carbono ultra leve, para um peso total a rondar os 1.680 quilos.

À frente destacam-se os faróis proeminentes e as luzes diurnas em LED, e o capô saliente, enquanto a traseira é marcada pela asa saliente e pelos farolins LED.

De perfil saltam à vista os arcos pronunciados das rodas brancas de cinco raios, inspiradas nos ralis, com 19 polegadas à frente e 20 polegadas atrás.

Por dentro, há a sensação de um interior despojado mas sem perder as tecnologias mais evoluídas do momento. Atente-se no painel de instrumentos e no sistema multimédia digitais, e nos dois pequenos ecrãs laterais a em vez dos retrovisores.

A produção está limitada a 30 unidades e os primeiros exemplares deverão sair da linha de montagem no próximo ano, cada um a custar mais de 1 milhão de euros.

A E-Legend está a planear igualmente o lançamento dos modelos EL2 e EL3, com o primeiro a ter um desenho inspirado no Lancia Stratos HF Stradale.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?