Edition 55: Mercedes-AMG A 45 e CLA 45 celebram 55 anos da AMG

Como é que se celebra mais um aniversário de uma das divisões desportivas mais conceituadas do planeta?

No caso da Mercedes, para celebrar os 55 anos da AMG, nada melhor do que lançar edições especiais de modelos já com créditos firmados.

A série Edition 55 ganhou novos desportivos debaixo daquela insígnia: são eles os compactos A 45 4MATIC e A45 S 4MATIC.

A ambos somam-se os CLA 45 4MATIC e CLA 45 S 4MATIC nas variantes coupé e shooting brake, tendo todos eles jantes forjadas em liga leve de 19 polegadas com acabamentos em cinza titânio.

As quatro propostas apresentam-se com as pinturas metalizadas Cosmos Black e Digital White, e com as marcações AMG em plano de evidência.

Somam-se ainda os pacotes AMG Aerodynamics, AMG Night e AMG Night II, reflectidos num pára-choques e num divisor dianteiros de maiores dimensões, e na asa traseira AMG.

Dispõe igualmente de elementos deflectores nas saídas simuladas do pára-choques traseiro e na lâmina do difusor, todos eles pintados em preto brilhante.

Desenvolvidos em túnel de vento, esses elementos têm um papel activo na melhoria das características de condução a altas velocidades.

O interior é caracterizado pelo contraste entre o preto e o vermelho, com os bancos AMG Performance estofados em pele clássico naqueles dois tons.

O volante de três raios AMG Performance em microfibra Dinamica, distingue-se com logótipo Edition 55, a que se juntam as soleiras das portas com a inscrição AMG iluminada a vermelho.

Os tapetes AMG pretos em veludo, com costuras contrastantes vermelhas, e o logótipo Edition 55 tecido na mesma cor, realçam o ambiente exclusivo, complementado pelos detalhes em alumínio escovado escuro.

Cada carro é entregue com uma capa AMG Indoor para protegê-lo na garagem contra riscos e poeiras.

Na Alemanha já abriram as encomendas para qualquer um dos quatro desportivos, estando apenas disponíveis até ao final do ano.

Às variantes A 45 4MATIC e CLA 45 4MATIC soma-se um custo adicional de 12.614 euros para esta edição especial, ou 14.280 euros para as versões A 45 S 4MATIC e CLA S 45 4MATIC.

Desconhece-se, de momento, a sua disponibilidade no nosso país e por que valores.

