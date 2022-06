E-Tech Engineered: uma série exclusiva para os híbridos da Renault

A Renault vai propor, a partir deste mês, uma edição especial para as variantes híbridas e híbridas plug-in dos Arkana, Mégane, Clio e Captur, com detalhes que dão um visual mais elegante e exclusivo.

Baptizada como E-Tech Engineered, a nova linha inspirada no Renault Mégane E-Tech 100% eléctrico traz um sopro de modernidade aos quatro modelos.

A série especial mantém todos os recursos e equipamentos que tornaram a linha R.S. um sucesso, mas soma-lhe uma nova estética ao adoptar novas cores e ao actualizar os materiais com acabamentos mais distintos.

A carroçaria de qualquer um dos quatro modelos é realçado por elementos pintados em Warm Titanium, como a lâmina inferior à frente, e os ornamentos laterais e traseiros, sem esquecer as jantes em liga leve.

Outro elemento distintivo é a pintura do símbolo do losango em preto brilhante, assim como as letras que definem o modelo em questão.

O visual é rematado por um novo logótipo E-Tech Hybrid ou Plug-In Hybrid na porta da bagageira, e por uma etiqueta na porta do condutor a definir a versão.

No interior, encontramos esse mesmo desejo de consistência visual e carácter trazido no desenho dos estofos e revestimentos com pespontos Warm Titanium e linhas decorativas douradas no tabliê e nas saídas de ar.

O volante é assinado com o emblemático 'E' da assinatura E-Tech e, nas soleiras das portas, está integrado um desenho específico que replica a etiqueta exterior. Esses novos detalhes dão à coisa toda uma aparência elegante.

A série especial é colocada à venda este mês nos concessionários franceses, desconhecendo-se a data da sua chegada ao nosso país e por que valores.

