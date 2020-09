E se tivesse 900 mil euros para comprar um raro Lancia Delta S4 Stradale?

Está disposto a gastar 900 mil euros por um Lancia Delta? Não, não está forrado com folhas de ouro, mas é cada vez mais difícil encontrar em boas condições um dos desportivos que marcaram os anos 80 e o início da década seguinte.

Com o modelo a subir de cotação na Europa, o modelo é questão é, nada mais, nada menos do que um Lancia Delta S4 Stradale, matriculado no primeiro dia de 1986 na sua versão para estrada e não de competição.

Aparentemente, só há dois à venda no Velho Continente, estando um no Reino Unido e o outro em Espanha, mais precisamente em Barcelona.

O preço que o concessionário catalão Chelsea 1979 pede é que pode, à primeira vista, parecer exagerado: 890 mil euros!

Raridade é uma certeza

Como indica o diário Marca, é primeiro preciso saber a raridade do desportivo, para se perceber se está dentro daquele campo em que se pode pedir aquele tipo de valor.

Ora, para homologar um carro de competição para o grupo B de ralis, onde o bólide brilhou, eram exigidos 200 exemplares.

Acredita-se que a sua produção possa ter ultrapassado aquele número mas, mesmo assim, não terão sido muitos mais os que saíram da linha de montagem.

De seguida, é necessário estar atento ao currículo do Lancia Delta S4 Stradale no Mundial de Ralis, algo que nunca conseguiu provar por completo.

É certo que ganhou três provas quando entrou na liça em 1985, com Markku Alén a conquistar o título de vice-campeão em 1986 depois de lhe ter sido retirada a vitória no Rali de San Remo.

A organização anulou todos os resultados dos participantes devido a fiscalizações técnicas irregulares.

Infelizmente, este também foi o ano em que o grupo B do Mundial de Ralis viu ser-lhe ditada a sentença de morte devido à elevada potência dos carros que o integravam.

Primeiro, devido ao grave acidente de Joaquim Santos no Rali de Portugal que matou três pessoas na classificativa da Lagoa Azul na Serra de Sintra.

Depois, pela morte de Henri Toivonen e do seu co-piloto, quando se despenharam no vazio nas estradas sinuosas do Rali da Córsega.

Restaurado por especialistas

O Lancia Delta S4 Stradale por que se está a pedir quase 900 mil euros não tem os 450 cv de potência da versão de competição mas antes uns mais "civilizados" 250 cv, oferecidos por um bloco de 1.8 litros de quatro cilindros.

Mesmo assim, quando saiu da linha de montagem, estava concebido para bater nos 225 km/hora de velocidade máxima e fazer seis segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Já passou por várias mãos e viajou um pouco por todo o mundo desde que saiu, em 1986, da fábrica da Lancia em Turim.

Visitou o Médio Oriente antes de regressar ao Reino Unido em 2004, onde foi comprado pela Christie’s, e vendido ao Museu David Sutton, em Northamptonshire, que o revendeu em 2008.

Esteve durante esses anos nas mãos de um coleccionador americano, que o voltou a colocar no mercado com apenas 11.802 quilómetros cravados no odómetro, tendo sido restaurado pela Baldi, especializada em modelos da Lancia.

Se o valor continua a parecer exagerado, atente-se primeiro, como sublinha a Marca, que uma versão semelhante foi leiloada em 2018 pela Bonham’s por 356 mil euros.

Nesse mesmo ano, em França foi vendida outra unidade semelhante por meio milhão de euros.

E, em Abril do ano passado, a RM Sotheby’s leiloou outro exemplar, com as mesmas características, por 1,04 milhões de euros.

