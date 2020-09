É oficial! Protótipo Polestar Precept vai mesmo ser produzido

O Polestar Precept, que deveria ter sido apresentado ao mundo em Março, no Salão Automóvel de Genebra, foi agora revelado fisicamente no Salão de Pequim, onde ficámos a saber que se irá transformar, no futuro, num modelo de produção.





Esta decisão foi tomada depois da recepção calorosa que o público fez a este concept, que vai ditar a futura linguagem de estilo dos Polestar.

"Impressionante. Espectacular. Gostaríamos de vê-lo na estrada! – esta foi a opinião da imprensa sobre o Precept, tendo o público reforçado a mesma. Os clientes querem ver mudanças na indústria automóvel e não apenas sonhos. Agora, o Precept vai tornar-se num manifesto ainda maior. Temos o forte compromisso de reduzir o impacto ambiental dos nossos automóveis e do nosso modelo de negócio. O objectivo deverá ser a neutralidade climática", afirmou Thomas Ingenlath, director executivo da Polestar.

Com uma configuração de berlina de quatro portas, o Precept será um rival para modelos como o Tesla Model S ou o Porsche Taycan . Mas mais importante ainda, marca um maior distanciamento face à Volvo, marca que está na origem do aparecimento da Polestar como marca independente.

Ao contrário dos dois primeiros modelos, o Polestar 1 e 2, que tinham por base protótipos que foram originalmente revelados como Volvo, o Precept é totalmente novo. Destaca-se pelo minimalismo estético no exterior e no habitáculo, que apresenta dois enormes ecrãs – um de 12,5’’, que assume as vezes de painel de instrumentos, e outro de 15’’, que serve de terminal para o sistema de infoentretenimento.

Alimentado por uma motorização totalmente eléctrica, o Precept recorre a vários materiais reciclados. As costuras dos bancos, por exemplo, são feitas com plástico reciclado. Já os encostos de cabeça e os apoios laterais contam com cortiça, tal como o novo Mazda MX-30. Mas o maior destaque vai mesmo para as alcatifas do interior, que contam com redes de pesca recicladas.

Ainda não se sabe quando o Precept chegará ao mercado, mas não deverá estar para breve. Este Polestar foi desenvolvido unicamente como protótipo, pelo que muito ainda precisa de ser feito para que possa transformar-se num modelo de produção.