É esta quarta-feira: Volkswagen celebra Dia Mundial do Carocha

A Volkswagen celebra esta quarta-feira o Dia Mundial do Carocha e o nosso país não poderia deixar de associar-se aos festejos de um dos mais míticos modelos automóveis de sempre.

A data, que se celebra desde 1995, assinala o dia 22 de Junho em que Ferdinand Porsche assinou o contrato de produção do Volkswagen Type 1 com a Associação Nacional da Indústria Automóvel alemã.

Era seu objectivo construir um automóvel com a missão democratizar a mobilidade de forma simples, fiável e acessível a todos.

Embora projectado na década de 1930, devido à Segunda Guerra Mundial o modelo só começou a ser produzido em números expressivos no final dos anos 40.

Após mais de 21 milhões de unidades produzidas um pouco por todo o mundo, o "carocha" mantém-se como um dos melhores exemplos de design e fiabilidade da insígnia germânica, apaixonando diferentes gerações.

Em Portugal, o Type 1 da Volkswagen chegou aos concessionários nacionais a 17 de Abril de 1950, e logo foi marcado pelo sucesso, como aconteceu no resto do globo.

Foram vendidos apenas 36 exemplares no primeiro mês mas, na década de 60, já tinha superado as 30 mil unidades, para chegar aos 50 mil "carochas" no início dos anos 70.

Consumos em conta e baixas despesas de manutenção, sem esquecer a inovadora suspensão de quatro rodas independentes, foram alguns dos argumentos que cimentaram o seu sucesso no nosso país.

Descontinuado ao longo dos anos em vários países, só em 2003 foi encerrada em definitivo no México a produção do modelo.

Em 1974 chegou o Golf, que se assumiu como outra referência da Volkswagen, para em 2019 o ID.3 marcar o início da mobilidade 100% eléctrica da construtora germânica.

