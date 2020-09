CUPRA Formentor já começou a ser produzido

Um CUPRA Formentor para Marc ter Stegen

A CUPRA já deu início à produção do novo Formentor, o primeiro veículo desenvolvido especificamente para a jovem marca espanhola. Chega ao mercado na próxima semana na versão de 310 cv e contará com uma vasta gama de até sete motores, incluindo variantes híbridas plug-in, a partir do próximo ano.O CUPRA Formentor torna-se o sexto modelo a ser produzido em Martorell e representará um volume de produção adicional de mais de 10% para a fábrica. O próximo presidente da SEAT e CEO da CUPRA, Wayne Griffiths , quis lançar uma mensagem de confiança e informou que a fábrica já está a funcionar em plena capacidade para a produção do Formentor e de outros modelos da empresa.No total, a produção do primeiro modelo exclusivo da CUPRA requer a participação de 3.000 trabalhadores na linha 2 da fábrica, divididos em três turnos. O Formentor começa com uma produção inicial de 160 unidades por dia."O novo Formentor é um grande passo para a CUPRA. Sendo o primeiro veículo desenvolvido exclusivamente para a marca, fará com que a marca cresça, se torne mais visível e mais desejável. Pretendemos ultrapassar o nosso objetivo inicial de duplicar o volume de vendas da CUPRA com o lançamento deste modelo e entrar em novos mercados internacionais graças à sua vasta gama de sete motores. Além disso, este automóvel representa também um volume de produção adicional de mais de 10% para a fábrica de Martorell e fará com que a sua linha de produção funcione em plena capacidade. Estou convencido de que este modelo irá mudar o futuro da marca CUPRA", disse Wayne Griffiths.O Formentor é uma parte fundamental da expansão internacional da CUPRA. Com o lançamento deste modelo, a marca espera consolidar a sua posição nos principais mercados europeus e entrar nos países mais eletrificados, tais como a Noruega. Como Wayne Griffiths afirmou, a CUPRA irá também alargar a sua pegada intercontinental a novos mercados na América Latina, para além da Turquia e Israel.Ao primeiro modelo a ser homologado sob a marca, junta-se o CUPRA Ateca - que nós já conduzimos - e o CUPRA Leon, cujas novas versões vão também entrar no mercado no último trimestre de 2020.Além disso, a CUPRA iniciará a sua viagem para a eletrificação com a chegada das primeiras variantes híbridas plug-in do CUPRA Leon, antes do final do ano, e do CUPRA Formentor, no início de 2021. A estes juntar-se-á o CUPRA el-Born , o primeiro modelo totalmente elétrico, que também será lançado no mercado no próximo ano.O novo modelo da marca, recentemente designado como o carro oficial do FC Barcelona, foi entregue ao guarda-redes do clube e embaixador global da CUPRA, Marc ter Stegen. O jogador alemão recebeu as chaves do seu Formentor durante o evento digital para celebrar o início da produção deste novo modelo, realizado na Garagem da CUPRA em Martorell.Marc ter Stegen, que foi um dos primeiros a sentar-se ao volante do Formentor quando participou na campanha de pré-reserva do novo modelo, salientou: "Quando vi o Formentor pela primeira vez, fiquei convencido a iniciar uma colaboração com a CUPRA, pois identifico-me fortemente com o seu espírito desportivo e design sofisticado. Sou uma pessoa que valoriza os detalhes, e o Formentor combina todos os elementos que procuro num veículo. Estou ansioso por conduzi-lo nas ruas de Barcelona".O Formentor estará disponível numa vasta gama de sete motores, incluindo um motor a gasolina de 310cv e, a partir de 2021, um híbrido PHEV plug-in com uma potência total combinada de 245cv e uma autonomia em modo exclusivamente elétrico de aproximadamente 50 quilómetros. A cor exclusiva da edição de lançamento é Petrol Blue Matt.