CONFIRMADO: Mercedes vai lançar Classe G eléctrico

O Mercedes Classe G é um dos automóveis mais icónicos do mercado, muito por culpa do facto de se manter bastante fiel ao modelo original, mas nem ele é à prova do futuro e da electrificação, já que o patrão da Daimler, Ola Kallenius, acaba de confirmar que a Mercedes vai fazer um Classe G totalmente eléctrico.

Importa dizer que este não é apenas um rumor e que a confirmação foi feita pelo próprio Ola Kallenius, em declarações a Sascha Pallenberg, chefe da Digital Transformation na Daimler (ver tweet abaixo).

#Daimler CEO Källenius: ”There will be a zero-emission #EV version of the #MercedesBenz G-Class. In the past there were discussions whether we should eliminate the model, the way I see things now I'd say the last Mercedes to be built will be a G-Class" #AMWKongress #eMobility pic.twitter.com/tAS6tzpR3Y