Condutora recebe carta de condução com fotografia de cadeira vazia

A renovação da carta de condução é, para muito de nós, um aborrecimento pelo tempo que se perde nos serviços públicos. Imagine agora a sua reação quando, ao receber o documento, percebe que a sua fotografia foi substituída por uma cadeira vazia.

Pois esta insólita situação foi o que aconteceu a uma jovem americana do Tennessee, quando recebeu a carta de condução na última quinta-feira, que tinha renovado no Departamento de Veículos a Motor (DMV) no condado de Hickman.

"A senhora do DMV [o equivalente ao nosso Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres] nem sequer acreditou em mim quando disse que tinham de corrigir o documento", explicou Jade Dodd ao canal WKRN da CNN.

"Só quando abriu o ficheiro no sistema informático é que percebeu o erro".



Aparentemente, o engano aconteceu quando a imagem de uma cadeira vazia foi guardada no perfil da condutora.



A situação foi prontamente corrigida, com Jade Dodd a receber a carta de condução com a fotografia correta na segunda-feira.

O Departamento de Veículos a Motor é que não se salvou do ridículo a que se expôs.



A história tornou-se rapidamente viral nas redes sociais, com os internautas a replicarem "memes" da cadeira vazia nas situações mais idiotas.

