Comissão Europeia dá luz verde à Stellantis

Está ultrapassado o último e mais importante obstáculo para a constituição da Stellantis, que se afirmará como o quarto maior consórcio automóvel do planeta.

A Comissão Europeia aprovou o acordo para a fusão dos grupos Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e PSA, antecipando-se a 2 de Fevereiro, prazo definido para a decisão.

Bruxelas aceitou também os "remédios" propostos pelos dois grupos automóveis, com vista a aliviar os temores monopolistas que a fusão poderá ter no mercado automóvel.

PSA e FCA esperam reduzir os seus custos em 5 mil milhões de euros com esta fusão, com ambos os grupos a contarem finalizarem o negócio no primeiro trimestre do próximo ano.

A Stellantis deverá anunciar a sua estrutura completa em Janeiro, com o português Carlos Tavares, responsável da PSA, a ser o presidente do conselho de administração do novo grupo.

Espera-se igualmente que Mike Manley, presidente da FCA, permaneça no no consórcio numa função importante.

