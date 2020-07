Fusão FCA/PSA dá origem a grupo Stellantis, o quarto maior do mundo

Quando a fusão entre a FCA e a PSA estiver concluída, vai nascer o Stellantis, o quarto maior grupo automóvel do mundo. Este foi o nome para identificar o novo grupo, que também já viu o logo oficial revelado (acima).

De acordo com o comunicado oficial, o nome Stellantis provém do ver latino "stello", que representa "iluminar com estrelas".

"O nome inspira-se nesse novo e ambicioso alinhamento de marcas automóveis lendárias e com culturas empresariais fortes que, com esta união, criam um dos novos líderes da próxima era da mobilidade, ao mesmo tempo que preservam todo o valor excepcional da nova empresa, bem como os valores das partes que a constituem", pode ler-se.

Recorde-se que o processo de fusão entre a FCA e a PSA deverá ficar concluído no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com as próprias empresas. Neste momento estão a decorrer negociações em ambas as partes, incluindo a aprovação pelos accionistas de ambas as companhias.

As autoridades da concorrência nos EUA, China, Japão e Rússia já aprovaram a operação, mas recentemente a Comissão Europeia deu início a uma investigação para avaliar o processo, demonstrando receio em que o grupo Stellantis possa vir a obter uma posição dominante no mercado, ameaçando as leis da concorrência.

Importa recordar que os dois grupos combinados têm uma quota de 34% relativamente ao mercado europeu.