Ken Block está de volta com um vídeo que deixa qualquer "petrolhead" arrepiado. O piloto norte-americano levou o seu Hoonitruck – uma "pick-up" Ford F-150 de 1977 totalmente modificada… - para as fantásticas paisagens de Tianmen, na China, e fez aquilo que melhor sabe: driftar!

Este vídeo, com 9 minutos de duração, expõe todas as qualidades de Block, que derrapa montanha acima com a maior das elegâncias, ainda que esta F-150 seja um mostro com mais de 900 cv de potência. Ora veja!