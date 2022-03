Citroën faz preço de AMI(go) na bomba de combustível

"Podemos fazer-lhe um preço de AMI(go) na bomba", brincou a Citroën France na mais recente "publicidade" editada na sua conta do Twitter

O aumento dos preços dos combustíveis é o alvo, com a marca gaulesa a publicar uma placa com os preços da gasolina, gasóleo e GPL. Mesmo no fim, surge o preço do combustível para o AMI, com a cotação a zeros.

Houve vários internautas que não acharam piada à brincadeira mas muitos outros elogiaram os trunfos do carro que não precisa de carta de condução.

A Citroën tem colocada no terreno uma arrojada campanha publicitária destinada a um consumidor jovem, que goza com o quadriciclo electrificado.

Os cartazes que pululam em Paris são bem divertidos, com a marca a mostrar que é mestre na arte da comunicação.

Com uma velocidade máxima de 45 km/hora para 75 quilómetros de autonomia, a bateria de 5,5 kWh pode ser recarregada em quatro horas numa vulgar tomada doméstica ou numa estação de carregamento pública.

O Citroën AMI arranca nos 7.750 euros no nosso país, chegando aos 9.110 euros na variante mais equipada. O comercial My AMI Cargo custa 7.750 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?