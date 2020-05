Passados mais de 40 anos após a estreia de ‘C’Était un Rendez-Vous’ (‘Foi um Encontro’), realizado por Claude Lelouch nas avenidas de Paris, a Ferrari vai recriar este domingo a curta-metragem nas ruas do Mónaco.

E quem vai estar ao volante do SF90 Stradale é Charles Leclerc, piloto oficial do construtor no Mundial de Fórmula 1, sob as ordens do realizador francês de 82 anos!

Charles Leclerc: Ferrari SF90 Stradale à solta nas ruas do Mónaco

Intitulado ‘Grand Rendez-Vous’ (‘Grande Encontro’), as filmagens acontecem no dia do Grande Prémio do Mónaco, não tivesse ele sido anulado devido à pandemia do Covid-19.

Uma curiosidade: o som do motor que irá ser gravado não será o do hiper carro híbrido mas antes o explosivo barulho do Ferrari 275 GTB, usado no registo original.

Estreado em 1976, os oitos minutos de ‘C’Était un Rendez-Vous’ foi uma pequena revolução no cinema francês (ver vídeo abaixo).

Com uma câmara montada a bordo, o filme apresenta um plano-sequência sem cortes, de um bólide (que nunca é identificado) a acelerar de madrugada pelas ruas de Paris.

A curta-metragem, muito bem recebida pelo público, provocou vários debates entre a crítica especializada devido ao estilo imprimido… e às inúmeras infracções rodoviárias!

Se o ruído do motor parece vir de um Ferrari (o tal 275 GTB), na verdade foi um Mercedes 450SEL o carro usado para o filme.

E quem ia ao volante? Na altura, foram mencionados vários pilotos daquela época; na verdade, quem ia ao volante era o próprio Claude Lelouch!

Curiosidade: conte as vezes que o realizador passa sinais vermelhos. São bem mais de uma dezena… E tudo acelerado ao som de ‘Speed’ do ‘rocker’ Billy Idol!