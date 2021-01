Já se conhecem os sete finalistas que irão disputar o Carro do Ano 2021, ganho o ano passado pelo Peugeot 208.

Citroën C4, Fiat 500, Skoda Octavia, Volkswagen ID.3, CUPRA Formentor, Land Rover Defender e Toyota Yaris foram os modelos que passaram à segunda e última fase.

O vencedor da ronda final será votado no final de Fevereiro, com a decisão a ser revelado online no primeiro dia de Março.

