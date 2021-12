Campanha 'Taxa Zero ao Volante' na estrada a partir de terça-feira

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP vão esta terça-feira para a estrada com a campanha Taxa Zero ao Volante.

A acção, que alerta para os riscos da condução sob a influência do álcool, integra operações em várias localidades do país.

A campanha, que se prolonga até à próxima segunda-feira, inclui acções de sensibilização da ANSR e operações de fiscalização pela GNR e pela PSP.

Ambas terão "especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário", refere o comunicado das autoridades divulgado pela agência Lusa.

As acções de sensibilização da Taxa Zero ao Volante decorrem em conjunto com as operações de fiscalização nas seguintes localidades:

» Quarta-feira (17h00) » IC 2 ao km 34,4 – Alenquer;

» Quinta-feira (14h00) » Praça do Império – Porto;

» Sexta-feira (16h00) » E.N. 16 ao km 12 – Albergaria-a-Velha;

» Segunda-feira (14h00) » Rotunda da Almoinha Grande – Leiria.

"Um em cada três condutores mortos em acidentes de viação apresenta uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 0,5 g/l", lembram as autoridades.



"Três em cada quatro desses condutores apresentam uma taxa igual ou superior a 1,2 g/l".

Sublinhando o risco de conduzir sob a influência do álcool, referem que, "com uma taxa de álcool no sangue de 0,5 g/l, o risco de sofrer um acidente grave ou mortal duplica".

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?