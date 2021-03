Até ao final desta década, toda a gama automóvel da Volvo será totalmente eléctrica. E o novo C40 Recharge é o mais recente exemplo do objectivo a que marca sueca se propõe.





C40 Recharge: o novo Volvo 'eléctrico' que só pode comprar na internet

Segundo modelo 100% eléctrico da Volvo, construído sobre a plataforma CMA, o SUV compacto bebe a sua inspiração no XC40 Recharge, do qual partilha o mesmo sistema de propulsão.

É, no entanto, mais baixo e com um perfil crossover coupé, para maiores ganhos de eficiência e de desempenho na estrada.

A nível estético, percebe-se a forte linha descendente do tejadilho a combinar com a porta da bagageira, que apresenta uma capacidade de 413 litros.

À frente, destaca-se o novo visual dos futuros Volvo eléctricos, marcado por faróis com tecnologia pixel de última geração. Já no interior, verifica-se a ausência de revestimentos em pele natural, substituídos por materiais sintéticos.

Aliás, o C40 Recharge será o primeiro modelo da Volvo completamente livre deste material, e nem sequer será proposto como opção.

O sistema de infoentretenimento, desenvolvido em parceria com a Google, baseia-se no Android Auto. Através dele serão acedidas todas as aplicações e serviços como o Google Maps, Google Assistant e Google Play Store.

Todas as actualizações de software serão feitas on the air para melhorar as suas capacidades mal o crossover saia da linha de montagem.

A Volvo explica que essas actualizações, que evitam a ida ao concessionária, irão permitir reduzir os tempos de recarregamento da bateria no futuro.

E, em relação a esse "alimentador", será uma bateria de 78 kWh a dar energia aos dois motores eléctricos distribuídos um em cada eixo.



A potência chega aos 408 cv e o binário aos 660 Nm, para uma velocidade máxima limitada aos 180 km/hora.

A autonomia rondará os 420 quilómetros, capacidade essa que será melhorada no futuro com as referidas actualizações do software, sendo a bateria recarregada até 80% em 40 minutos.

Novidade absoluta é que o C40 Recharge será também o primeiro modelo da Volvo a ser vendido apenas pela internet, simplificando a linha de distribuição e eliminando intermediários.

Associado à compra do está um pacote de serviços que inclui a manutenção, garantia e assistência em viagem, bem como o seguro e as opções de recarregamento doméstico.

O Volvo C40 Recharge entra este Outono na linha de montagem da fábrica belga de Ghent, ao lado do XC40 Recharge.

Com chegada prevista no final deste ano ao portal de vendas online da marca, desconhecidos são ainda os preços de venda.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?