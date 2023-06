BYD Dolphin chega a Portugal abaixo dos 30.000 euros

Já há mais um "eléctrico" abaixo dos 30 mil euros no nosso país: chama-se Dolphin e é a mais recente proposta do gigante chinês BYD para a Europa.

À primeira vista, parece mais pequeno do que os 4,29 metros que mede de comprimento por 1,77 de largura e 1,57 de altura.

Todavia, a optimização da distância entre eixos, que chega aos 2,77 metros, assegura uma boa habitabilidade e conforto razoável para cinco pessoas.

A bagageira tem 345 litros de capacidade mas, com os bancos traseiros rebatidos pode ser esticada até aos 1.310 litros.

Inspirado em golfinhos

Embora construído sobre a mesma plataforma do BYD Atto 3, que já está à venda no nosso país, o BYD Dolphin dá o tiro de partida à nova série Ocean.

Com efeito, é o primeiro a adoptar o conceito estilístico Ocean Aesthetics da insígnia chinesa.

Como o próprio nome aponta, adopta um perfil arredondado e, de perfil, recorda, de forma muito livre, as linhas de um golfinho a saltar para fora da água.

A bordo destacam-se os bancos ergonómicos com acento desportivo e o espaço generoso para os passageiros esticarem as pernas.



A marca aponta para as curvas suaves e expansivas, com o fito de criar a ilusão de que os ocupantes estão envoltos em ondas.

E, para tornar o ambiente ainda mais luminoso, pode contar em opção com tejadilho panorâmico com uma grande superfície envidraçada.

O tabliê e a consola central têm um desenho diferente em relação ao Atto 3 mas o painel de instrumentos de cinco polegadas é igual.

O mesmo se passa com o ecrã táctil rotativo de infoentretenimento, que pode ser de 12,8 ou de 15,6 polegadas, dependendo do nível de equipamento.

Os sistemas de segurança activa e apoio ao condutor são bastante completos de série, com a versão mais equipada a ter condução semi-autónoma de nível 2.



Até 427 km de autonomia

A compor a gama Dolphin estão os níveis de equipamento Active, Boost, Comfort e Design com três potências e com os modos de condução Eco, Normal, Sport e Snow.

O propulsor eléctrico a dar tracção à frente é alimentado por baterias Blade de fosfato de ferro e lítio (LFT) de 44,9 e 60,4 kWh, fabricadas pela própria BYD.

A bateria de 44,9 kWh assegura uma autonomia até aos 340 quilómetros, baixando para 310 na versão Boost com o propulsor de 130 kW (177 cv).

A de 60,4 kWh, para uma distância até 427 quilómetros, só pode ser associada às versões Comfort e Design com o motor de 150 kW (204 cv) e 290 Nm.

É também esta motorização a única a indicar a aceleração até aos 100 km/hora, que é de sete segundos.



A velocidade máxima está tabelada nos 160 km/hora nas duas variantes mais potentes, baixando para os 150 km/hora na versão de 70 kW.

A recarga da bateria de 44,9 kWh faz-se a 7 kW em corrente alternada e a 60 kW em corrente contínua, passando para 11 kW AC e 88 kW DC na de 60,4 kWh.

Qualquer uma das propostas conta de série com bomba de calor e a funcionalidade Vehicle-to-Load para carregar aparelhos externos até 3,3 kW.

As primeiras unidades do BYD Dolphin com a bateria de maior capacidade começam a chegar ao nosso país este Outono.

Para as versões equipadas com a bateria mais pequena, a sua chegada aos concessionários nacionais apenas está prevista para o início do próximo ano.

Versão Potência Bateria Autonomia Preço Active 70 kW / 95 cv 44,9 kWh 340 km 29.990 euros Boost 130 kW / 177 cv 44,9 kWh 310 km 29.990 euros Comfort 150 kW / 204 cv 60,4 kWh 427 km 35.690 euros Design 150 kW / 204 cv 60,4 kWh 427 km 37.690 euros

