Tremei, Bugatti e Koenigsegg: o SSC Tuatara quer arrasar na estrada frente ao Chiron Super Sport 300+ e ao Jesko Absolut.

Dez anos demorou a desenvolver o modelo pelo construtor americano mas o resultado final deverá aliciar qualquer fã de hiper carros, como se pode apreciar no vídeo que já anda a circular na Internet.

Equipado com um bloco V8 biturbo de 5,9 litros, associado a uma caixa semi-automática de sete relações, o SSC Tuatara está concebido para libertar na estrada 1.369 cv ou 1.774 cv de potência, dependendo do combustível utilizado.

O resultado? Uma velocidade de ponta de 482,8 km/hora para este modelo limitado a 100 exemplares.

Com uma carroçaria em fibra de carbono, com zonas de deformação em alumínio, e um coeficiente aerodinâmico de 0,279, a marca quer estabelecer uma nova referência, no que à velocidade diz respeito, em carros de produção.

Dentro do habitáculo, saltam à vista os estofos em pelo e Alcântara, e o ecrã táctil na consola central onde são controladas as funções do hiper desportivo, assim como os espelhos retrovisores laterais substituídos por câmaras.

No painel de instrumentos, para além do velocímetro a indicar 300 milhas de velocidade de máxima, são exibidas outras informações sobre a dinâmica do modelo na estrada.

Bugatti e Koenigsegg com rival à altura: já se ouvem os 1750 cv do SSC Tuatara