Black Badge Wraith Black Arrow: o último coupé V12 da Rolls-Royce

Com a chegada iminente do seu primeiro "eléctrico" aos concessionários neste Outono, a Rolls-Royce despede-se de um dos seus modelos mais icónicos com uma edição muito especial.

O Black Badge Wraith Black Arrow marca o fim da produção do derradeiro coupé com o bloco V12 biturbo numa série limitada a 12 exemplares para todo o mundo recriada pela divisão Bespoke Collective.

Discrição não faz parte da linguagem deste carro: basta atentar nos forros dos bancos e do volante num amarelo vivo que quase choca o olhar, naquela que é uma das propostas mais ousadas da marca.

É também uma homenagem ao "foguete" com que o capitão George Eyston bateu o recorde de velocidade terrestre em 1938, atingindo 575,335 km/hora no lago salgado de Bonneville, nos Estados Unidos.

A marca foi conseguida pelo Thunderbolt, um mastodonte de oito rodas e sete toneladas de peso, "puxado" por dois motores V12 R Series desenvolvidos pela Rolls-Royce para o mundo da aeronáutica.

Para este Black Badge Wraith Black Arrow não foi preciso chegar a esse extremo: basta-lhe um V12 biturbo de 6.6 litros para debitar 632 cv às 5.600 rotações por minuto e 800 Nm entre as 1.500 e 5.500 rpm.

Atenção aos detalhes

Há vários pormenores que reflectem a influência do Thunderbolt: as cores Celebration Silver e Black Diamond fundem-se numa camada Crystal com infusão de vidro, projectada para imitar a desfocagem do movimento.

Ao mesmo tempo, dá à superfície uma textura subtil, inspirada na superfície incrustada de Bonneville Salt Flats.



Há outros elementos que pede "emprestado" ao famoso Thunderbolt, como o seu corpo em alumínio polido para o encapsular num vidro colocado na consola central.

O círculo amarelo em que assentava a seta preta gigante colocada nas laterais do recordista de velocidade ecoa na cor dos bancos do Wraith, nas inserções do pára-choques dianteiro e no centro das rodas.

Sempre atentos aos detalhes, os engenheiros da Rolls-Royce destrinçaram os vários elementos que compõem o V12 e gravaram-nos no tabliê em alumínio do lado do acompanhante.

Outros pormenores estão na famosa opção Starlight no tecto, a replicar o céu estrelado que os espectadores do recorde de velocidade poderão ter visto em Setembro de 1938.



São 2.117 pequenas estrelas em fibra óptica a reflectirem a Via Láctea e as constelações, sendo também o maior número que a marca alguma vez instalou num dos seus carros.

Uma placa Bespoke exclusiva foi montada no motor, a indicar que este é o último V12 a ser instalado num Rolls-Royce do construtor britânico.

A Rolls-Royce não revelou o preço deste Black Badge Wraith Black Arrow, mas de qualquer forma, apenas os 12 clientes seleccionados pela própria construtora precisam de saber quanto custa.

