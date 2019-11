Aston Martin DBS Superleggera celebra primeiro voo do Concorde

Em jeito de celebração dos 50 anos do primeiro voo do supersónico Concorde, a Aston Martin criou uma versão especial do DBS Superleggera limitada a apenas dez unidades.

Integrado na linha Wing Series da marca britânica, a que já "pertencem" o Vanquish S Red Arrows Edition, o Vantage Blades Edition, e o V12 Vantage S Spitfire 80

A edição limitada foi revelada esta terça-feira, coincidindo com o último voo do único avião comercial de carreira a voar a Mach 2, correspondente a 2180 km/hora.

As alterações introduzidas no Aston Martin DBS Superleggera Concorde reflectem-se na pintura exterior, com as cores da British Airways pintadas nos frisos superiores das portas, e nos spoiler dianteiro e difusor traseiro. O tejadilho, em fibra de carbono preto, ostenta a silhueta do jacto supersónico.

Dentro do habitáculo, estão espalhadas as referências ao Concorde um pouco por todo o lado, como o logótipo do avião em relevo nos bancos dianteiros, as placas metálicas nas soleiras das portas e as patilhas em titânio no volante para engrenar as velocidades.

A alimentar a versão especial do DBS Superleggera está um V12 Super GT biturbo de 5.2 litros, capaz de fazer 3,4 segundos dos 0 aos 100 km/hora, e 6,4 segundos dos 0 aos 160 km/hora.

