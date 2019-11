Faltam dois meses e meio para o Natal mas nos Estados Unidos as grandes cadeias retalhistas já estão a fazer promoções apetecíveis para os clientes encherem os "sapatinhos".

A Neiman Marcus, uma singular marca de produtos de luxo, está a propor por uns simbólicos 628 mil euros o Aston Martin DBS Superleggera que irá ser estrela em 007 – Sem Tempo para Morrer.





Natal com 007: Aston Martin de Daniel Craig no sapatinho!

A exclusividade do modelo está assegurada, já que será uma edição limitada com a assinatura estilística de Daniel '007' Craig.

Não são revelados muitos pormenores sobre o carro em questão, mas a Neiman Marcus indica no vídeo promocional que o exterior é pintado num bonito azul-escuro, rematado por umas jantes distintas.

O interior segue a tonalidade imprimida à carroçaria, com revestimentos em pele azulada e detalhes em xadrez inspirados nas cores da bandeira do Reino Unido.

Sob o capô está o poderoso motor biturbo V12 de 5.2 litros, capaz de largar na estrada 725 cv e 900 Nm através de uma transmissão automática de oito velocidades. O resultado? Uma aceleração de apenas 3,4 segundos dos 0 aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 340 km/hora.

O preço também é uma "surpresa" para os fãs das aventuras de James Bond: 700,007 dólares (628.198 euros)! Chama a atenção o cuidado colocado pela Neiman Marcus no valor de venda, que de imediato remete para o número de código do agente secreto.

Aos afortunados que comprarem o Aston Martin DBS Superleggera, ser-lhes-á oferecido um dos sete relógios de pulso Omega Seamaster Diver 300M em platina com o logótipo '007' cravado.

Calma, que as prendas ainda não acabaram: dois bilhetes para assistir à estreia de 007 – Sem Tempo para Morrer em Londres, com as respectivas passagens aéreas e alojamento incluídos completam a oferta.

