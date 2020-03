As 12 cópias chinesas automóveis mais descaradas!

Ninguém pára os chineses quando se trata de plagiar. Estima-se que cerca de 67 por cento dos produtos falsificados e pirateados em todo o mundo são provenientes da China. E uma das indústrias que tem sido alvo de maiores "roubos" é a indústria automóvel, tantas são as marcas daquele referido país que lançam modelos tão originais como os seus "clones" europeus.Mas se é óbvio que se trata de concorrência desleal e violação de "copyright", os tribunais locais continuam a "fechar os olhos" a estas situações, o que juntamente com o facto dos construtores europeus terem receio de serem vistos como "agressores" num país onde têm instaladas várias fábricas e onde vendem muitos milhares de unidades, fazem com que as fabricantes europeias evitem a todo o custo avançar com processos. Recorde-se que a Honda esteve doze anos para ganhar um processo contra um pequeno construtor que copiava uma antiga geração do CR-V, sendo que acabou por receber uma indemnização bastante inferior ao que gastou durante o processo…Mas os casos de "clonagem chinesa" são mais do que muitos e já lhe trouxemos alguns dos mais escandalosos, tais como o Landwind X7 (Range Rover Evoque), Zotye SR9 (Porsche Macan) ou o Tema B11 (BMW i3). Mas há mais casos, muitos mais! E nós reunimos 12 das cópias chinesas mais descaradas alguma vez feitas. Veja a galeria de imagens acima!